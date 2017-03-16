Студенты зарезали чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского

В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов, подозреваемых в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского.
По данным правоохранительных органов, убийство произошло в ночь на 14 марта. Между спортсменом и студентами колледжа возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Во время потасовки 25-летний чемпион был ранен ножом и скончался на месте.
18-летний студент взят под стражу. Другие четверо подозреваемых отпущены под подписку о невыезде, передает «Интерфакс».
Евгений Галузинский — чемпион мира среди юношей, призер чемпионата мира среди юниоров, а также многократный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. В сентябре 2009 года на молодежном ЧМ по пауэрлифтингу в Бразилии он установил четыре мировых рекорда.
18-летний студент взят под стражу. Другие четверо подозреваемых отпущены под подписку о невыезде, передает «Интерфакс».
Евгений Галузинский — чемпион мира среди юношей, призер чемпионата мира среди юниоров, а также многократный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. В сентябре 2009 года на молодежном ЧМ по пауэрлифтингу в Бразилии он установил четыре мировых рекорда.
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