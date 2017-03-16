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  • 16.03, 11:46

Аномально теплая погода и дожди растопили последний московский снег

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Аномально теплая погода и дожди растопили последний московский снег

Аномально теплая погода и дожди растопили последний московский снег

Минувшая ночь в Москве выдалась дождливой, в городе выпало более 10% месячной нормы осадков, которая для марта составляет 34 миллиметра.

В Тушине за ночь выпало 5 миллиметров, в Подмосковье рекордсменом по осадкам стал Серпухов — 6 миллиметров. Как отметили в столичном метеобюро, в этом году мартовские температурные показатели на 6–7 градусов выше, чем обычно.

Дождь и аномально теплая для первого месяца весны погода привели к быстрому таянию снега. Сегодня утром на главной городской метеостанции на ВДНХ высота снежного покрова не превышала 1 сантиметра. Год назад в этот день снежный покров достигал 22 сантиметров, в позапрошлом году — 12 сантиметров. Однако в 2014 году уже 4 марта московский снег полностью растаял.

Первый температурный рекорд в Москве был установлен 9 марта. Этот день стал самым теплым днем в нынешнем году, тогда столбики термометров поднялись до плюс 10 градусов.

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