СМИ узнали о возросших аппетитах российских взяточников

В МВД назвали средний размер взятки в России. За прошлый год она выросла на 75% и теперь составляет 328 тысяч рублей.
Как передает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрея Курносенко, часто берут намного больше — коррупция в крупном и особо крупном размере возросла на 20%.
При этом методы взяточничества постоянно совершенствуются. Все чаще используются офшоры, компании третьих лиц, электронные платежные системы, а также услуги нематериального характера, получение которых доказать очень сложно.
По данным издания, за год число выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, увеличилось на 21%, в общей сложности ущерб по ним приближается к 43 миллиардам рублей.
При этом методы взяточничества постоянно совершенствуются. Все чаще используются офшоры, компании третьих лиц, электронные платежные системы, а также услуги нематериального характера, получение которых доказать очень сложно.
По данным издания, за год число выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, увеличилось на 21%, в общей сложности ущерб по ним приближается к 43 миллиардам рублей.
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