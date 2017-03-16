Дипломатический скандал с Турцией мог сказаться на результатах выборов в Нидерландах

Эксперты считают, что решающую роль в победе Марка Рютте на парламентских выборах в Нидерландах могло сыграть поведение премьера в недавнем дипломатическом скандале с Турцией.
Правительство Нидерландов выслало из страны турецких министров, а потом категорически отказалось извиняться за дипломатический конфуз. Сегодня Анкара пожаловалась в ООН на нарушение Амстердамом международного права и этикета.
Пока в Генассамблее думают, как поступить с турецкой дипломатической нотой, сказать категорическое нет Нидерландам решили турецкие скотоводы. Они отправили на родину стадо голландских племенных коров.
Пока в Генассамблее думают, как поступить с турецкой дипломатической нотой, сказать категорическое нет Нидерландам решили турецкие скотоводы. Они отправили на родину стадо голландских племенных коров.
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