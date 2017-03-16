#ТЫСУПЕР!
Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 11:46
Дипломатический скандал с Турцией мог сказаться на результатах выборов в Нидерландах. Нидерланды, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дипломатический скандал с Турцией мог сказаться на результатах выборов в Нидерландах

2 комментария

Дипломатический скандал с Турцией мог сказаться на результатах выборов в Нидерландах

Дипломатический скандал с Турцией мог сказаться на результатах выборов в Нидерландах

    Эксперты считают, что решающую роль в победе Марка Рютте на парламентских выборах в Нидерландах могло сыграть поведение премьера в недавнем дипломатическом скандале с Турцией.

    Правительство Нидерландов выслало из страны турецких министров, а потом категорически отказалось извиняться за дипломатический конфуз. Сегодня Анкара пожаловалась в ООН на нарушение Амстердамом международного права и этикета.

    Пока в Генассамблее думают, как поступить с турецкой дипломатической нотой, сказать категорическое нет Нидерландам решили турецкие скотоводы. Они отправили на родину стадо голландских племенных коров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru