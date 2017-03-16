Грабители с монтировкой обокрали автосалон в центре Москвы

Полицейские разбираются в обстоятельствах ограбления, которое произошло ночью в центре Москвы.
Злоумышленники нагрянули в автосалон, расположенный в Пресненском районе. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления МВД, в 4:10 на пульт дежурного поступил сигнал о разбойном нападении на на улице Антонова-Овсеенко.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что это преступление совершили трое неизвестных в масках. Они проникли в автосалон, монтировкой избили охранника, отжали окно и похитили из торгового зала видеорегистраторы и навигаторы на сумму около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что это преступление совершили трое неизвестных в масках. Они проникли в автосалон, монтировкой избили охранника, отжали окно и похитили из торгового зала видеорегистраторы и навигаторы на сумму около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.
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