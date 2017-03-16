Нефть Brent подорожала до $52,1 за баррель

После скачка цен накануне черное золото эталонных марок продолжает дорожать. Так рынок отреагировал на данные о первом в 2017 году недельном сокращении нефтяных запасов сырья в Соединенных Штатах.

На Лондонской бирже ICE Futures к 7:44 по Москве стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 52 долларов 13 центов за баррель (+0,62%). К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене до 51 доллара 81 цента за баррель (+1,75%).



На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали до 49 долларов 12 центов за баррель (+0,53%). Накануне к закрытию сессии цена поднялась до 48 долларов 86 центов за баррель (+2,39%).



По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 237 тысяч баррелей. Эксперты же ожидали, что объемы снизятся на 3,5 миллиона баррелей.