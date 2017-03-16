В Бразилии сотни тысяч человек вышли на митинги против пенсионной реформы

В
Рио-де-Жанейро митинги против пенсионной реформы закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.
Как сообщает бразильский телеканал Globo, одна женщина пострадала, ее отвезли в больницу. Манифестации начались после того, как президент страны объявил реформу пенсионной системы. Люди недовольны повышением пенсионного возраста и отменой льгот.
Самая масштабная акция состоялась в Рио, там на улицы вышли около 20 тысяч человек. Профсоюзы и общественные организации перекрыли крупные трассы в разных городах, страна встала в многокилометровых заторах. Только в Сан-Паулу пробки растянулись на 200 километров. Однодневную забастовку объявили водители автобусов и работники метро. В некоторых городах на работу не вышли учителя.
В столице страны несколько сотен демонстрантов заблокировали здание Минфина и разбили окна. Чтобы унять манифестантов, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Как заявили организаторы протестов, останавливаться они не собираются до тех пор, пока власти не откажутся от своего варианта пенсионной реформы.
Самая масштабная акция состоялась в Рио, там на улицы вышли около 20 тысяч человек. Профсоюзы и общественные организации перекрыли крупные трассы в разных городах, страна встала в многокилометровых заторах. Только в Сан-Паулу пробки растянулись на 200 километров. Однодневную забастовку объявили водители автобусов и работники метро. В некоторых городах на работу не вышли учителя.
В столице страны несколько сотен демонстрантов заблокировали здание Минфина и разбили окна. Чтобы унять манифестантов, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Как заявили организаторы протестов, останавливаться они не собираются до тех пор, пока власти не откажутся от своего варианта пенсионной реформы.
Комментарии