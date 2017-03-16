#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 10:14
В Бразилии сотни тысяч человек вышли на митинги против пенсионной реформы. Бразилия, беспорядки, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Бразилии сотни тысяч человек вышли на митинги против пенсионной реформы

комментировать
В Бразилии сотни тысяч человек вышли на митинги против пенсионной реформы

В Бразилии сотни тысяч человек вышли на митинги против пенсионной реформы

В Бразилии сотни тысяч человек вышли на митинги против пенсионной реформы

    В Рио-де-Жанейро митинги против пенсионной реформы закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

    Как сообщает бразильский телеканал Globo, одна женщина пострадала, ее отвезли в больницу. Манифестации начались после того, как президент страны объявил реформу пенсионной системы. Люди недовольны повышением пенсионного возраста и отменой льгот.

    Самая масштабная акция состоялась в Рио, там на улицы вышли около 20 тысяч человек. Профсоюзы и общественные организации перекрыли крупные трассы в разных городах, страна встала в многокилометровых заторах. Только в Сан-Паулу пробки растянулись на 200 километров. Однодневную забастовку объявили водители автобусов и работники метро. В некоторых городах на работу не вышли учителя.

    В столице страны несколько сотен демонстрантов заблокировали здание Минфина и разбили окна. Чтобы унять манифестантов, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Как заявили организаторы протестов, останавливаться они не собираются до тех пор, пока власти не откажутся от своего варианта пенсионной реформы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru