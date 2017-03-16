Лайнер совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за болезни пассажира

Экипаж самолета, следовавшего из Москвы в Томск, принял решение приземлиться в Екатеринбурге, чтобы врачи оказали помощь женщине 1954 года рождения.
Сообщение пресс-службы управления транспорта МВД РФ по Уральскому федеральному округу: «Самолет, следовавший из Шереметьево в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Причина — ухудшение здоровья пассажирки 1954 года рождения».
В ведомстве сообщили, что жизни женщины ничего не угрожает. Врачи оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации пассажир отказалась, однако предпочла остаться в Екатеринбурге до улучшения самочувствия, пишет ТАСС. А самолет отправился в пункт назначения.
В ведомстве сообщили, что жизни женщины ничего не угрожает. Врачи оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации пассажир отказалась, однако предпочла остаться в Екатеринбурге до улучшения самочувствия, пишет ТАСС. А самолет отправился в пункт назначения.
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