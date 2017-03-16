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  • 16.03, 08:43

Лайнер совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за болезни пассажира

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Лайнер совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за болезни пассажира

Лайнер совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге <nobr>из-за</nobr> болезни пассажира

Экипаж самолета, следовавшего из Москвы в Томск, принял решение приземлиться в Екатеринбурге, чтобы врачи оказали помощь женщине 1954 года рождения.

Сообщение пресс-службы управления транспорта МВД РФ по Уральскому федеральному округу: «Самолет, следовавший из Шереметьево в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Причина — ухудшение здоровья пассажирки 1954 года рождения».

В ведомстве сообщили, что жизни женщины ничего не угрожает. Врачи оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации пассажир отказалась, однако предпочла остаться в Екатеринбурге до улучшения самочувствия, пишет ТАСС. А самолет отправился в пункт назначения.

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