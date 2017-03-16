На выборах в Нидерландах из страха перед русскими хакерами голоса считают вручную

Жители Нидерландов проголосовали на парламентских выборах. Победу одержала «Народная партия за свободу и демократию» с премьером Марком Рютте во главе. Не дожидаясь официальных результатов, он уже поздравил избирателей. Главный оппонент Рютте, лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс, который выступает за выход Нидерландов из ЕС, пообещал не сдаваться.
Впервые за много лет голландцы подсчитывают голоса вручную. Это связано со страхом, что компьютеры взломают русские хакеры. В итоге все в выигрыше: голландцы упражняются в сложении столбиком, а к российским хакерам на этот раз не будет никаких претензий. Неудобство это создает только для журналистов, которым придется еще дольше дежурить на площади перед парламентом, ожидая объявления результатов.
Впрочем, многие вполне заслужили работу во внеурочные часы, ведь репортеры сами провоцировали истерию, утверждая, что российские хакеры могут взломать все, начиная от американских выборов и заканчивая пылесосом.
По данным экзитполов, которые тоже проводятся по старинке и не подлежат взлому, Голландия за ночь не перевернется на правый бок. Лидирует правящая партия премьер-министра Марка Рютте, а его соперник Герт Вилдерс, которого называют голландским Дональдом Трампом, отстает, но не унывает и в Twitter сообщает, что еще покажет премьер-министру Рютте.
Однако его радость и восклицательные знаки не разделяют действующие политики, мусульмане и сторонники единой Европы, ведь Вилдерс обещал вывести Голландию из Евросоюза, а мусульман — из Голландии.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Если результаты подтвердятся и правый популист, точнее сказать, правый радикал Вилдерс потерпит поражение, я буду счастлив. Это будет серьезным предупреждением для Европы. Все увидят, что Нидерланды, одна из сильнейших европейских стран, не позволяет себя провоцировать».
экстремальные лозунги избирательной компании Вилдерса запретить Коран и мечети, никаких экстремальных событий во время выборов не произошло, разве что в одном из округов явка составила 105%. Это случилось на острове, где проходил фестиваль классической музыки и меломаны голосовали в антракте.
выборы прошли гладко, явка составила 81%. Теперь понадобится довольно много времени, чтобы вручную посчитать около 13 миллионов бюллетеней.
Впрочем, многие вполне заслужили работу во внеурочные часы, ведь репортеры сами провоцировали истерию, утверждая, что российские хакеры могут взломать все, начиная от американских выборов и заканчивая пылесосом.
По данным экзитполов, которые тоже проводятся по старинке и не подлежат взлому, Голландия за ночь не перевернется на правый бок. Лидирует правящая партия премьер-министра Марка Рютте, а его соперник Герт Вилдерс, которого называют голландским Дональдом Трампом, отстает, но не унывает и в Twitter сообщает, что еще покажет премьер-министру Рютте.
PVV-stemmers bedankt!— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 марта 2017 г.
We hebben zetels gewonnen!
Eerste winst is binnen!
En Rutte is nog lang niet van mij af!!
Однако его радость и восклицательные знаки не разделяют действующие политики, мусульмане и сторонники единой Европы, ведь Вилдерс обещал вывести Голландию из Евросоюза, а мусульман — из Голландии.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Если результаты подтвердятся и правый популист, точнее сказать, правый радикал Вилдерс потерпит поражение, я буду счастлив. Это будет серьезным предупреждением для Европы. Все увидят, что Нидерланды, одна из сильнейших европейских стран, не позволяет себя провоцировать».
экстремальные лозунги избирательной компании Вилдерса запретить Коран и мечети, никаких экстремальных событий во время выборов не произошло, разве что в одном из округов явка составила 105%. Это случилось на острове, где проходил фестиваль классической музыки и меломаны голосовали в антракте.
выборы прошли гладко, явка составила 81%. Теперь понадобится довольно много времени, чтобы вручную посчитать около 13 миллионов бюллетеней.
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