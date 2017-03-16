Постпред США при ООН призывает никогда не доверять России

Новости о кибератаках на сайт Yahoo!, к которым якобы причастна Россия, прокомментировала постоянный представитель США при ООН. Никки Хейли заявила, что Вашингтон не может доверять Москве.
Как передает NBC News, Хейли рекомендует серьезно отнестись к призыву никогда не доверять России.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам не следует никогда доверять России».
обвинениях, которые Минюст США выдвинул в адрес четырех россиян, включая двух сотрудников ФСБ. Их подозревают в причастности кибератакам на сайты Yahoo! в 2014 году. Тогда оказались взломаны 500 миллионов учетных записей.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам не следует никогда доверять России».
обвинениях, которые Минюст США выдвинул в адрес четырех россиян, включая двух сотрудников ФСБ. Их подозревают в причастности кибератакам на сайты Yahoo! в 2014 году. Тогда оказались взломаны 500 миллионов учетных записей.
Комментарии