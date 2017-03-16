Самым завидным женихом планеты оказался принц Брунея

Британский принц Гарри больше не самый завидный жених планеты. Это почетное звание досталось 25-летнему сыну султана Брунея Абдуле Матину. Состояние его семьи оценивается в 20 миллиардов долларов.

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Абдул Матин с отличием окончил Британскую военную академию в звании лейтенанта пограничных войск, на родине отслужил 3 года в армии и принимал участие в реальных операциях против наркоторговцев.



Несмотря на все звания и приличное состояние, в российских СМИ холостяка не оценили. Его называют лопоухим и угрюмым за то, что на большинстве фотографий в соцсетях он очень уж серьезен.