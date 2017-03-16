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  • 16.03, 08:43
Самым завидным женихом планеты оказался принц Брунея. знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самым завидным женихом планеты оказался принц Брунея

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Самым завидным женихом планеты оказался принц Брунея

Самым завидным женихом планеты оказался принц Брунея

Самым завидным женихом планеты оказался принц Брунея

    Британский принц Гарри больше не самый завидный жених планеты. Это почетное звание досталось 25-летнему сыну султана Брунея Абдуле Матину. Состояние его семьи оценивается в 20 миллиардов долларов.

    Абдул Матин с отличием окончил Британскую военную академию в звании лейтенанта пограничных войск, на родине отслужил 3 года в армии и принимал участие в реальных операциях против наркоторговцев.

    Несмотря на все звания и приличное состояние, в российских СМИ холостяка не оценили. Его называют лопоухим и угрюмым за то, что на большинстве фотографий в соцсетях он очень уж серьезен.

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