Под Калининградом бойцы ПВО отбили воздушную атаку условного противника

Масштабные учения проходят под Калининградом. В них задействованы силы ПВО Балтийского флота.

Расчеты ракетных комплексов С-400 совершили марш-бросок в назначенный район. Согласно сценарию маневров, в пути на колонну напал диверсионный отряд. Он был успешно разбит так называемым боевым охранением. Затем последовал массированный налет вражеской авиации, который ракетчикам удалось отразить, несмотря на созданные условным противником электронные помехи.



В последнее время на западных рубежах отмечается повышенная активность авиации НАТО. Только за последние сутки у границ Калининградской области были замечены сразу несколько самолетов-разведчиков США, Великобритании и Швеции.