В Мексике мощный взрыв прогремел на топливном терминале Pemex

В мексиканском городе Саламанка штата Гуанахуато не менее восьми человек пострадали при взрыве на накопительном и распределительном топливном терминале.
Как сообщается на официальной странице мексиканской нефтяной компании Pemex в Twitter, ранения при взрыве на топливном терминале получили не менее 8 человек.
В числе пострадавших трое сотрудников Pemex, а также пять рабочих из других организаций. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.
В компании заявляют, что крупного материального ущерба взрыв не причинил, погибших нет.
В числе пострадавших трое сотрудников Pemex, а также пять рабочих из других организаций. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.
#PemexInforma Tres trabajadores de #Pemex y cinco trabajadores externos resultaron lesionados y ya reciben atención médica— Petróleos Mexicanos (@Pemex) 15 марта 2017 г.
В компании заявляют, что крупного материального ущерба взрыв не причинил, погибших нет.
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