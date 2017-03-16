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  • 16.03, 07:12

В Мексике мощный взрыв прогремел на топливном терминале Pemex

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В Мексике мощный взрыв прогремел на топливном терминале Pemex

В Мексике мощный взрыв прогремел на топливном терминале Pemex

В мексиканском городе Саламанка штата Гуанахуато не менее восьми человек пострадали при взрыве на накопительном и распределительном топливном терминале.

Как сообщается на официальной странице мексиканской нефтяной компании Pemex в Twitter, ранения при взрыве на топливном терминале получили не менее 8 человек.

В числе пострадавших трое сотрудников Pemex, а также пять рабочих из других организаций. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.




В компании заявляют, что крупного материального ущерба взрыв не причинил, погибших нет.

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