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  • 16.03, 05:41

Власти США предъявили обвинения россиянам во взломе Yahoo

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Власти США предъявили обвинения россиянам во взломе Yahoo

Власти США предъявили обвинения россиянам во взломе Yahoo

Как заявили в Минюсте США, обвинения в кибератаках выдвинуты против «двух сотрудников ФСБ РФ и двух хакеров».

Как заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности помощника министра нацбезопасности США Мэри Маккорд, обвинения во взломе на портале Yahoo 500 миллионов учетных записей были выдвинуты в адрес двух сотрудников ФСБ РФ и «двух хакеров, с которыми сотрудничали спецслужбы».

Также сообщается, что один из обвиняемых, был арестован в Канаде.

Ранее американские СМИ сообщили, что Минюст США готовится предъявить обвинения россиянам, подозреваемым в организации хакерской атаки в 2014 году на портал Yahoo, в результате которой были взломаны 500 млн учетных записей. Злоумышленники получили доступ к именам и адресам электронной почты, телефонным номерам и датам рождения, а также другой частной информации граждан США.

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