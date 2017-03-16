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  • 16.03, 05:41

Стартовала 62-я колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

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Стартовала 62-я колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Стартовала <nobr>62-я</nobr> колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Колонна белых «КамАЗов» МЧС РФ везет жителям ЛНР и ДНР свыше 500 тонн гуманитарных грузов.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС: «Автомобильная колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 по московскому времени. Сейчас более 40 автомобилей следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска — „Донецк“ и „Матвеев Курган“».

В МЧС уточнили, что большую часть груза составляют детские продуктовые наборы.

С августа 2014 года 61 автоколонна МЧС России доставила на юго-восток Украины более 66 тысяч тонн гуманитарных грузов: продуктов, воды, лекарств, учебников, стройматериалов и предметов первой необходимости, напоминает ТАСС.

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