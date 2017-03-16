Стартовала 62-я колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Колонна белых «КамАЗов» МЧС РФ везет жителям ЛНР и ДНР свыше 500 тонн гуманитарных грузов.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС: «Автомобильная колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 по московскому времени. Сейчас более 40 автомобилей следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска — „Донецк“ и „Матвеев Курган“».
В МЧС уточнили, что большую часть груза составляют детские продуктовые наборы.
более 66 тысяч тонн гуманитарных грузов: продуктов, воды, лекарств, учебников, стройматериалов и предметов первой необходимости, напоминает ТАСС.
В МЧС уточнили, что большую часть груза составляют детские продуктовые наборы.
более 66 тысяч тонн гуманитарных грузов: продуктов, воды, лекарств, учебников, стройматериалов и предметов первой необходимости, напоминает ТАСС.
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