На юге Мексики ловят крокодила-людоеда

Крупный крокодил напал на мексиканских рыбаков в штате Чьяпас и убил
18-летнего юношу.
Как передает мексиканский телеканал Televisa, специалисты начали поиски крокодила-людоеда после того, как огромная рептилия напала на группу из четырех рыбаков в биосферном заповеднике штате Чьяпас на юге страны.
В результате нападения крокодила 18-летний рыбак погиб на глазах у своих друзей, не имевшими возможности его спасти. Местные власти предупреждают население о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов. В районе происшествия организованы поиски крупного крокодила-убийцы.
В результате нападения крокодила 18-летний рыбак погиб на глазах у своих друзей, не имевшими возможности его спасти. Местные власти предупреждают население о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов. В районе происшествия организованы поиски крупного крокодила-убийцы.
Комментарии