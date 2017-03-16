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  • 16.03, 04:10

На юге Мексики ловят крокодила-людоеда

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На юге Мексики ловят крокодила-людоеда

На юге Мексики ловят <nobr>крокодила-людоеда</nobr>

Крупный крокодил напал на мексиканских рыбаков в штате Чьяпас и убил 18-летнего юношу.

Как передает мексиканский телеканал Televisa, специалисты начали поиски крокодила-людоеда после того, как огромная рептилия напала на группу из четырех рыбаков в биосферном заповеднике штате Чьяпас на юге страны.

В результате нападения крокодила 18-летний рыбак погиб на глазах у своих друзей, не имевшими возможности его спасти. Местные власти предупреждают население о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов. В районе происшествия организованы поиски крупного крокодила-убийцы.

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