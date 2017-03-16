На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой выше 5

На севере Камчатки, в районе села Тиличики, где в 2006 году произошло разрушительное землетрясение, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1.
Сообщение камчатского филиала Геофизической службы РАН: «Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Олюторском районе, в 47 км северо-западнее села Тиличики. Глубина залегания очага составила 24 км».
Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, пишет ТАСС.
Специалисты уточнили, что эпицентр находился неподалеку от в села Тиличики, где в 2006 году располагался очаг мощного 8-балльного Олюторского землетрясения.
Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, пишет ТАСС.
Специалисты уточнили, что эпицентр находился неподалеку от в села Тиличики, где в 2006 году располагался очаг мощного 8-балльного Олюторского землетрясения.
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