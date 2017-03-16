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  • 16.03, 01:08

Рубль укрепился на фоне известий о повышении базовой ставки ФРС США

2 комментария

Рубль укрепился на фоне известий о повышении базовой ставки ФРС США

Рубль укрепился на фоне известий о повышении базовой ставки ФРС США

Курс доллара Московской бирже перешел к резкому снижению после публикации решения Федеральной резервной системы США повысить базовую ставку.

Американская валюта резко подешевела на Московской бирже сразу после обнародования информации ФРС США о повышении базовой ставки до 0,75–1% годовых с уровня в 0,5–0,75%. Курс доллара с расчетами «завтра» к снизился на 77 копеек, до 58,39 рубля. А евро подешевел на 12 копеек, до 62,61 рублей, сообщает РБК.

Вслед за информацией ФРС индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,85%, до 100,88 пункта, пишет РИА Новости.

А американские фондовые индексы выросли на фоне решения Федеральной резервной системы. Так индекс Dow Jones увеличился на 0,54% — до 20950,10 пункта, индекс NASDAQ — на 0,74%, до 5900,05 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,84%, до 2385,26 пункта.

Ранее сообщалось, что решение ФРС совпало с ожиданиями аналитиков. В прошлый ФРС повышала ставку в декабре 2016 года. Тогда она была увеличена на 0,25 процентного пункта.

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