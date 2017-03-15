В Пентагоне рассказали о квадрокоптере, сбитом ракетой за 3 миллиона долларов

В Пентагоне с юмором рассказали о том, «как можно лишить США и их союзников по НАТО всех ракет Patriot».
Генерал армии США Дэвид Перкинс, выступая на военном симпозиуме, рассказал аудитории о том, как одна из стран-союзников США по НАТО сбила квадрокоптер, стоимостью 200 долларов, ракетой Patriot, чью стоимость Перкинс оценил суммой 3 миллиона.
Видеозапись выступления Перкинса опубликована на YouTube. Генерал эмоционально и с юмором рассказывает, не называя конкретных стран, об «очень близком союзнике США», который считает подобные военные операции оправданными и целесообразными.
Дэвид Перкинс, генерал армии США: «Это сработало, они его достали. У квадрокоптера за 200 долларов с Amazon.com не было шансов против Patriot… На месте врага я бы подумал: „Да я просто зайду на eBay и куплю побольше этих квадрокоптеров за 200 долларов, чтобы у них закончились все ракеты Patriot“».
В выступлении генерала также не говорится о том, в каком году это произошло, цитирует РИА Новости.
Видеозапись выступления Перкинса опубликована на YouTube. Генерал эмоционально и с юмором рассказывает, не называя конкретных стран, об «очень близком союзнике США», который считает подобные военные операции оправданными и целесообразными.
Дэвид Перкинс, генерал армии США: «Это сработало, они его достали. У квадрокоптера за 200 долларов с Amazon.com не было шансов против Patriot… На месте врага я бы подумал: „Да я просто зайду на eBay и куплю побольше этих квадрокоптеров за 200 долларов, чтобы у них закончились все ракеты Patriot“».
В выступлении генерала также не говорится о том, в каком году это произошло, цитирует РИА Новости.
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