СКР назвал личными суждениями новые публикации о причинах крушения Ту-154

В СКР опровергли новые сообщения СМИ о причинах крушения
Ту-154 Минобороны в Чёрном море.
В Следственном комитете подчеркнули, что «гипотезы», которые публикуются в СМИ, не опираются на факты.
Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России: «Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов».
Также Петренко отметила, что сейчас сыщики продолжают расследовать уголовное дело об авиакатастрофе.
СМИ сообщили о завершение технической части расследования трагедии. Утверждалось, что самолет поднялся в воздух в штатном режиме, но затем командир неожиданно перевел его в режим посадки. Однако главный военный прокурор Сергей Фридинский отметил, что опубликованные СМИ данные являются скорее догадками.
Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Чёрном море 25 декабря после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.
Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России: «Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов».
Также Петренко отметила, что сейчас сыщики продолжают расследовать уголовное дело об авиакатастрофе.
СМИ сообщили о завершение технической части расследования трагедии. Утверждалось, что самолет поднялся в воздух в штатном режиме, но затем командир неожиданно перевел его в режим посадки. Однако главный военный прокурор Сергей Фридинский отметил, что опубликованные СМИ данные являются скорее догадками.
Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Чёрном море 25 декабря после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.
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