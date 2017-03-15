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  • 15.03, 22:06

СКР назвал личными суждениями новые публикации о причинах крушения Ту-154

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СКР назвал личными суждениями новые публикации о причинах крушения Ту-154

СКР назвал личными суждениями новые публикации о причинах крушения <nobr>Ту-154</nobr>

В СКР опровергли новые сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154 Минобороны в Чёрном море.

В Следственном комитете подчеркнули, что «гипотезы», которые публикуются в СМИ, не опираются на факты.

Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России: «Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов».

Также Петренко отметила, что сейчас сыщики продолжают расследовать уголовное дело об авиакатастрофе.

Напомним, ранее СМИ сообщили о завершение технической части расследования трагедии. Утверждалось, что самолет поднялся в воздух в штатном режиме, но затем командир неожиданно перевел его в режим посадки. Однако главный военный прокурор Сергей Фридинский отметил, что опубликованные СМИ данные являются скорее догадками.

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Чёрном море 25 декабря после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

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