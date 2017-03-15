В Северной столице введен запрет выхода на лед

Сезон пеших прогулок по рекам и каналам в Петербурге закрыт.

С 15 марта выход на лед в городе на Неве запрещен. Нарушителей будут наказывать штрафом. Сегодня уже прошли первые рейды. По традиции особое внимание спасатели уделили рыбакам.



Сотрудники МЧС побывали в акватории Невской губы. Обычно там собираются любители подледного лова из Василеостровского и Приморского районов. Но сегодня их оказалось немного — около десяти человек.



Еще один рейд прошел в Курортном районе на озере Сестрорецкий разлив. Там улов оказался еще меньше. Инспекторы составили лишь два протокола, еще одному рыбаку удалось скрыться.