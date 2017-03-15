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  • 15.03, 22:06
В Северной столице введен запрет выхода на лед. МЧС, Нева, Санкт-Петербург, Финский залив, весна, лед, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Северной столице введен запрет выхода на лед

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В Северной столице введен запрет выхода на лед

В Северной столице введен запрет выхода на лед

    Сезон пеших прогулок по рекам и каналам в Петербурге закрыт.

    С 15 марта выход на лед в городе на Неве запрещен. Нарушителей будут наказывать штрафом. Сегодня уже прошли первые рейды. По традиции особое внимание спасатели уделили рыбакам.

    Сотрудники МЧС побывали в акватории Невской губы. Обычно там собираются любители подледного лова из Василеостровского и Приморского районов. Но сегодня их оказалось немного — около десяти человек.

    Еще один рейд прошел в Курортном районе на озере Сестрорецкий разлив. Там улов оказался еще меньше. Инспекторы составили лишь два протокола, еще одному рыбаку удалось скрыться.

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