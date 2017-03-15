В Петербурге открылся Международный форум труда

В течение трех дней на площадке выставочного комплекса на Петербургском шоссе будут обсуждать важнейшие вопросы, которые касаются образования и внедрения профессиональных стандартов.

Мероприятие открылось пленарным заседанием, на котором выступили спикер Совета федерации и губернатор Петербурга. По словам Валентины Матвиенко, сейчас необходимо четкое понимание, какие специальности будут востребованы в будущем.



Так, в Северной столице сейчас особое внимание уделяют подготовке кадров для туристической сферы. Связано это с тем, что город на Неве с каждым годом принимает всё больше гостей, а в ближайшее время примет участников Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.



Необходимо знать и то, какие профессии заменят высокие технологии. Так, например, один из банков планирует вместо юристов принимать на работу роботов.