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  • 15.03, 22:06
В Петербурге открылся Международный форум труда. Матвиенко, Санкт-Петербург, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге открылся Международный форум труда

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В Петербурге открылся Международный форум труда

В Петербурге открылся Международный форум труда

    В течение трех дней на площадке выставочного комплекса на Петербургском шоссе будут обсуждать важнейшие вопросы, которые касаются образования и внедрения профессиональных стандартов.

    Мероприятие открылось пленарным заседанием, на котором выступили спикер Совета федерации и губернатор Петербурга. По словам Валентины Матвиенко, сейчас необходимо четкое понимание, какие специальности будут востребованы в будущем.

    Так, в Северной столице сейчас особое внимание уделяют подготовке кадров для туристической сферы. Связано это с тем, что город на Неве с каждым годом принимает всё больше гостей, а в ближайшее время примет участников Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

    Необходимо знать и то, какие профессии заменят высокие технологии. Так, например, один из банков планирует вместо юристов принимать на работу роботов.

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