В Москве отца 10 изъятых детей приговорили к обязательным работам

Зеленоградский суд Москвы признал главу многодетной семьи Дель, из которой были изъяты 10 детей, виновным в нанесении побоев.
Михаил Дель приговорен к 90 часам обязательных работ.
Его решено привлечь к административной ответственности по статье о нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, передает «Интерфакс».
Напомним, в середине января органы опеки изъяли из семьи Дель 10 детей. Поводом для этих действий стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, а еще двое — в социальный центр.
Позднее стало известно о расторжении договоров опеки над восемью из десяти изъятых детей. Двое усыновленных, находившихся в приюте, были возвращены в семью — их передали на попечение бабушки в Санкт-Петербурге.
Его решено привлечь к административной ответственности по статье о нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, передает «Интерфакс».
Напомним, в середине января органы опеки изъяли из семьи Дель 10 детей. Поводом для этих действий стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, а еще двое — в социальный центр.
Позднее стало известно о расторжении договоров опеки над восемью из десяти изъятых детей. Двое усыновленных, находившихся в приюте, были возвращены в семью — их передали на попечение бабушки в Санкт-Петербурге.
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