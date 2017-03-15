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  • 15.03, 22:06

В Москве отца 10 изъятых детей приговорили к обязательным работам

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В Москве отца 10 изъятых детей приговорили к обязательным работам

В Москве отца 10 изъятых детей приговорили к обязательным работам

В Москве отца 10 изъятых детей приговорили к обязательным работам
  • Фото: svetahelpp /vk.com

    • Зеленоградский суд Москвы признал главу многодетной семьи Дель, из которой были изъяты 10 детей, виновным в нанесении побоев.

    Михаил Дель приговорен к 90 часам обязательных работ.

    Его решено привлечь к административной ответственности по статье о нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, передает «Интерфакс».

    Напомним, в середине января органы опеки изъяли из семьи Дель 10 детей. Поводом для этих действий стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, а еще двое — в социальный центр.

    Позднее стало известно о расторжении договоров опеки над восемью из десяти изъятых детей. Двое усыновленных, находившихся в приюте, были возвращены в семью — их передали на попечение бабушки в Санкт-Петербурге.

    Изначально семья пыталась обжаловать действия органов опеки и расторжение договоров, но затем отказалась от своих претензий, посчитав, что сможет решить дело во внесудебном порядке.

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