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  • 15.03, 22:06
На площадке питерского супермаркета нашли оставленного малыша в синяках. дети и подростки, магазины, полиция, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На площадке питерского супермаркета нашли оставленного малыша в синяках

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На площадке питерского супермаркета нашли оставленного малыша в синяках

На площадке питерского супермаркета нашли оставленного малыша в синяках

    Полиция ведет розыск родителей мальчика Егора, которого обнаружили у магазина в Выборгском районе абсолютно одного.

    Полицейские разыскивают родителей, оставивших ребенка на игровой площадке в супермаркете на проспекте Просвещения. Трехлетний мальчик сейчас находится в центре реабилитации имени Цимбалина, куда его доставили накануне.

    На теле малыша обнаружили множественные синяки и рубцы. Однако происхождение травм медики объяснить не смогли. А сам ребенок ничего не говорит. Он лишь назвал свое имя — Егор. К этому моменту полицейским удалось установить личность матери. Сейчас выясняют ее местонахождение.

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