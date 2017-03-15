На площадке питерского супермаркета нашли оставленного малыша в синяках

Полиция ведет розыск родителей мальчика Егора, которого обнаружили у магазина в Выборгском районе абсолютно одного.

Полицейские разыскивают родителей, оставивших ребенка на игровой площадке в супермаркете на проспекте Просвещения. Трехлетний мальчик сейчас находится в центре реабилитации имени Цимбалина, куда его доставили накануне.



На теле малыша обнаружили множественные синяки и рубцы. Однако происхождение травм медики объяснить не смогли. А сам ребенок ничего не говорит. Он лишь назвал свое имя — Егор. К этому моменту полицейским удалось установить личность матери. Сейчас выясняют ее местонахождение.