Спасатели обнаружили 113 тел на месте обрушения мусорной горы в Эфиопии

Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде столицы Эфиопии
Аддис-Абебы возросло до 113. Ранее сообщалось о 72 погибших.
Спасательные работы продолжаются. Число пропавших без вести после обрушения мусорной горы до сих пор не установлено, поскольку в районе места ЧП проживали многие незарегистрированные поселенцы, передает AP.
Живыми из-под завалов удалось достать только 37 человек. По предварительным данным, в районе ЧП могли находиться около 150 человек — в основном, женщины и дети.
обрушилась на самодельные дома бедняков на окраине Аддис-Абебы. Недавно 50-летнюю свалку признали опасной и закрыли. Но местные фермеры продолжали возить мусор на прежнее место, что и привело к трагедии.
Живыми из-под завалов удалось достать только 37 человек. По предварительным данным, в районе ЧП могли находиться около 150 человек — в основном, женщины и дети.
обрушилась на самодельные дома бедняков на окраине Аддис-Абебы. Недавно 50-летнюю свалку признали опасной и закрыли. Но местные фермеры продолжали возить мусор на прежнее место, что и привело к трагедии.
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