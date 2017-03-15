В центре Севастополя нашли 500-килограммовую бомбу

Неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны весом в полтонны обнаружена в центральной части Севастополя неподалеку от парковой части Исторического бульвара.
Бомба весом 500 кг находилась практически на поверхности — на глубине не более 20 см прямо в парковой зоне, где гуляли люди, сообщили в МЧС по Севастополю.
Обнаружили взрывоопасный боеприпас саперы, которые проводили плановое обследование территории, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Севастополю: «Авиабомба SC-500 была найдена пиротехниками МЧС при плановом обследовании территории в рамках очистки местности от взрывоопасных предметов времен войны. Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в парковой зоне, прилегающей к Историческому бульвару».
Бомбу обезвредят 17 марта. Боеприпас полностью сохранил свои технические характеристики, но тип взрывателя позволяет транспортировку. Поэтому бомбу уничтожат в безопасном месте. Сейчас территория в районе места обнаружения бомбы оцеплена полицией.
Недавно огромную 250-килограммовую фугасную авиабомбу времен ВОВ также практически в центре города нашли в Калининграде на стройплощадке. Боеприпас был начинен 120 килограммами взрывчатого вещества. Уничтожали бомбу на месте, в связи с этим жильцов близлежащих домов пришлось экстренно эвакуировать.
Обнаружили взрывоопасный боеприпас саперы, которые проводили плановое обследование территории, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Севастополю: «Авиабомба SC-500 была найдена пиротехниками МЧС при плановом обследовании территории в рамках очистки местности от взрывоопасных предметов времен войны. Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в парковой зоне, прилегающей к Историческому бульвару».
Бомбу обезвредят 17 марта. Боеприпас полностью сохранил свои технические характеристики, но тип взрывателя позволяет транспортировку. Поэтому бомбу уничтожат в безопасном месте. Сейчас территория в районе места обнаружения бомбы оцеплена полицией.
Недавно огромную 250-килограммовую фугасную авиабомбу времен ВОВ также практически в центре города нашли в Калининграде на стройплощадке. Боеприпас был начинен 120 килограммами взрывчатого вещества. Уничтожали бомбу на месте, в связи с этим жильцов близлежащих домов пришлось экстренно эвакуировать.
Комментарии