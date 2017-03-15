#ТЫСУПЕР!
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 20:36

В центре Севастополя нашли 500-килограммовую бомбу

комментировать

В центре Севастополя нашли 500-килограммовую бомбу

В центре Севастополя нашли <nobr>500-килограммовую</nobr> бомбу

Неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны весом в полтонны обнаружена в центральной части Севастополя неподалеку от парковой части Исторического бульвара.

Бомба весом 500 кг находилась практически на поверхности — на глубине не более 20 см прямо в парковой зоне, где гуляли люди, сообщили в МЧС по Севастополю.

Обнаружили взрывоопасный боеприпас саперы, которые проводили плановое обследование территории, передает ТАСС.

ГУ МЧС по Севастополю: «Авиабомба SC-500 была найдена пиротехниками МЧС при плановом обследовании территории в рамках очистки местности от взрывоопасных предметов времен войны. Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в парковой зоне, прилегающей к Историческому бульвару».

Бомбу обезвредят 17 марта. Боеприпас полностью сохранил свои технические характеристики, но тип взрывателя позволяет транспортировку. Поэтому бомбу уничтожат в безопасном месте. Сейчас территория в районе места обнаружения бомбы оцеплена полицией.

Недавно огромную 250-килограммовую фугасную авиабомбу времен ВОВ также практически в центре города нашли в Калининграде на стройплощадке. Боеприпас был начинен 120 килограммами взрывчатого вещества. Уничтожали бомбу на месте, в связи с этим жильцов близлежащих домов пришлось экстренно эвакуировать.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru