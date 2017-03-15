Снятого с рейса длинногого волейболиста обвинили в оскорбительном поведении

Сегодня Следственный комитет заинтересовался инцидентом на борту лайнера авиакомпании «Победа», где с рейса сняли слишком высокого пассажира. Не повезло игроку волейбольного клуба «Факел» Александру Кимерову, летевшему из Самары в Москву.
Скандал вышел из-за того, что диагональный нападающий новоуренгойского «Факела» ростом не вышел. Его 2 метра 15 сантиметров в габариты бюджетной авиакомпании никак не умещались. Александр попросился пересесть рядом с аварийным выходом, где места больше и даже договорился поменяться с одной из пассажирок. Но стюардесса не разрешила. И волейболист выставил длинные ноги в проход.
Если выездной матч с местной командой «Нова» накануне закончился победой со счетом 3:0, то в этот раз Кимеров получил красную карточку. Рослого спортсмена из самолета выводили вчетвером.
На борту Boeing 737 места для длинноногих пассажиров расположены в начале и в середине салона. Стоят дополнительно 599 рублей, если бронировать заранее, и 1000 — при регистрации. На сайте эта услуга называется «XL места. Больше места для ног». Но ею Александр, по его словам, воспользоваться забыл. Пересаживать пассажиров, по внутренней инструкции, авиакомпания вправе, но не обязана. Здесь уверяют — волейболист сам нарушил правила игры.
Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании «Победа»: «У нас очень простые правила по пересадке: пересадка запрещена. В любом случае. Мы лоукостер, да, у нас дешевые билеты, но мы зарабатываем на допуслугах. Если пассажиру неважно, где сидеть, он не платит. Если важно, он думает об этом заранее. И даже при регистрации может доплатить за место».
Кто в этой истории проявил неспортивное поведение — до конца не ясно. Волейбольный клуб ждет извинений. Авиакомпания собирается требовать возмещения убытков за простой.
Скандал в самарском аэропорту обрастает все новыми подробностями. История о длинных ногах теперь может дойти и до суда. По заявлению стюардессы об оскорбительном поведении сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Если выездной матч с местной командой «Нова» накануне закончился победой со счетом 3:0, то в этот раз Кимеров получил красную карточку. Рослого спортсмена из самолета выводили вчетвером.
На борту Boeing 737 места для длинноногих пассажиров расположены в начале и в середине салона. Стоят дополнительно 599 рублей, если бронировать заранее, и 1000 — при регистрации. На сайте эта услуга называется «XL места. Больше места для ног». Но ею Александр, по его словам, воспользоваться забыл. Пересаживать пассажиров, по внутренней инструкции, авиакомпания вправе, но не обязана. Здесь уверяют — волейболист сам нарушил правила игры.
Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании «Победа»: «У нас очень простые правила по пересадке: пересадка запрещена. В любом случае. Мы лоукостер, да, у нас дешевые билеты, но мы зарабатываем на допуслугах. Если пассажиру неважно, где сидеть, он не платит. Если важно, он думает об этом заранее. И даже при регистрации может доплатить за место».
Кто в этой истории проявил неспортивное поведение — до конца не ясно. Волейбольный клуб ждет извинений. Авиакомпания собирается требовать возмещения убытков за простой.
Скандал в самарском аэропорту обрастает все новыми подробностями. История о длинных ногах теперь может дойти и до суда. По заявлению стюардессы об оскорбительном поведении сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Комментарии