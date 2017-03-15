Подписал простым карандашом: 100 лет назад Николай II отрекся от престола

Сегодня, в столетнюю годовщину отречения от престола российского царя Николая II, в православных церквях прошли молебны о жертвах революции и гражданской войны. По разным данным, это от 8 до 13 миллионов человек. Еще два миллиона человек покинули Россию.

Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года, 15 марта по новому стилю. События, перевернувшие историю страны, происходили в Пскове, в вагоне императорского поезда. При этом их участники искренне верили, что все это делается ради сохранения монархии. Их дальнейшую судьбу попытался проследить корреспондент НТВ Андрей Гордеев.



Манифест об отречении Николая II от престола совсем не выглядит судьбоносным документом: подписан простым карандашом, напечатан на машинке, а потом сложен вчетверо — будто листовка какая-то.



Василий Астанков, ведущий специалист государственного архива Российской Федерации: «По-видимому, он у них лежал в кармане верхней одежды».



Они — это депутаты Думы Александр Гучков и Василий Шульгин. Тогда еще никто не понимал, что это последняя ночь русской монархии. В хрущёвке во Владимире Шульгин оказался полвека спустя. За плечами уже было и участие в белом движении, и эмиграция, и арест спецслужбами в Югославии, и 9 лет во «владимирском централе».



Галина Константинова, соседка Василия Шульгина: «Ему больно было все это вспоминать. Он боялся. Он же сказал, что его прослушивают. Показал глазами».



Шульгин умер в 76-м. Его соседи — многие до сих пор живут на том же месте — вспоминают: до самой смерти Шульгина во владимирскую квартиру приезжали гости со всей страны. Видели в этом подъезде Солженицына и Ростроповича. Дружил с монархистом художник Илья Глазунов. И как-то не удержался, спросил: зачем тот уговаривал Николая отречься?



Илья Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова: «Он мне сказал: „Я поехал, чтобы сохранить монархию. И чтобы не сделать больно грязными руками Гучкова обожаемому мною царю“».



Эта резкость по адресу Александра Гучкова вполне объяснима. Монархисты не простили ему той исторической ночи.



Мост Александра III через Сену не мог не напоминать русским эмигрантам о России и о Петербурге. Пролет украшают нимфы Невы и двуглавый орел. Николай II заложил мост в честь своего отца во время визита в столицу Франции. Поселившегося в Париже Гучкова упрекали в крушении монархии и винили в том, что была российская империя, да сплыла.



Внук Александра Гучкова живет в Швейцарии, но на самом деле — на три страны.



Иван Гучков, внук Александра Гучкова: «Неделю или две недели здесь, и уже хочется или в Москву, или в Париж. Я в таком треугольнике живу».



В рабочем кабинете — кресло деда из его парижской квартиры. На стене — репродукция из газеты того времени. Исторический момент: встреча с Николаем II.



Иван Гучков: «У царя не было власти, не было влияния на армию. Это должно было произойти в любом случае».



Гучков умер в Париже в 36-м, и до конца жизни пытался объяснить: они тогда не давили и не принуждали императора уйти. Но и другого выхода не видели.



Иван Гучков: «Они были в руках царя. Царь бы мог их расстрелять моментально, если бы было такое желание».



Главные участники тех событий сами не до конца понимали их значение. И не могли предугадать последствий. Всем им казалось, что отречение — новый шанс для страны, а вышло, что это последние ее дни.