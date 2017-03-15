В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom объявил юмористическую программу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации».
Авторы исследования «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы», которое было выполнено по заказу Минобороны Латвии, проанализировали выступления команды «Парапапарам», представляющей МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах. Аналитики НАТО пришли к выводу, что КВН «можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель», однако благодаря «КВН-машине» у Кремля «есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».
При этом утверждается, что бренд КВН стал успешен благодаря «особенным отношениям» его владельцев с Кремлем.
Также в Stratcom заявили, что намерены продолжить исследования и сфокусироваться на «восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации», передает РИА Новости.
Исследование уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она не исключила, что авторы доклада могли объявить известных КВНщиков «информационно-стратегическими подрывниками».
При этом утверждается, что бренд КВН стал успешен благодаря «особенным отношениям» его владельцев с Кремлем.
Также в Stratcom заявили, что намерены продолжить исследования и сфокусироваться на «восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации», передает РИА Новости.
Исследование уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она не исключила, что авторы доклада могли объявить известных КВНщиков «информационно-стратегическими подрывниками».
СМИ:Центр стратегических коммуникаций НАТО объявил российскую юмористическую передачу КВН инструментом политической ст…Опубликовано Марией Захаровой 15 марта 2017 г.
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