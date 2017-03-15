При крушении самолета ВВС США погибли трое военных

Одномоторный разведывательный самолет
U-28A ВВС США разбился в штате Нью-Мексико в США.
Самолет рухнул в поле рядом с аэропортом города Кловис и загорелся. Авиакатастрофа произошла по время учебно-тренировочного полета.
В результате погибли трое военнослужащих. Имена жертв трагедии пока не называются. Ведется расследование катастрофы, передает Associated Press.
В результате погибли трое военнослужащих. Имена жертв трагедии пока не называются. Ведется расследование катастрофы, передает Associated Press.
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