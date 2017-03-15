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  • 15.03, 19:04

При крушении самолета ВВС США погибли трое военных

2 комментария

При крушении самолета ВВС США погибли трое военных

При крушении самолета ВВС США погибли трое военных

Одномоторный разведывательный самолет U-28A ВВС США разбился в штате Нью-Мексико в США.

Самолет рухнул в поле рядом с аэропортом города Кловис и загорелся. Авиакатастрофа произошла по время учебно-тренировочного полета.

В результате погибли трое военнослужащих. Имена жертв трагедии пока не называются. Ведется расследование катастрофы, передает Associated Press.

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