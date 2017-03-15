В питерском океанариуме отметили тройной день рождения у тюленей

Сразу три тюленя петербургского океанариума празднуют сегодня свое десятилетие.

Правда, фактически ластоногие Гоша и Даша успели отметить юбилей чуть раньше. Зато для Умки 15 марта (к слову, это Международный день защиты бельков) стал вторым днем рождения. Ровно десять лет назад в начале весны житель Ломоносова обнаружил истощенного тюлененка на берегу Финского залива неподалеку от поселка Бронка.



Два дня Алексей Грошев откармливал Умку сгущенным молоком и затем передал в океанариум. Там как раз проводили набор ластоногих. И осенью к ней подселили еще двух балтийских тюленей из литовского города Клайпеды.



Теперь уже втроем они танцуют, играют в футбол и поддерживают любимую команду. А сегодня так же вместе именинники принимают поздравления и подарки. В том числе от спасителя Умки Алексея, который сегодня пришел в океанариум, чтобы лично поздравить именинницу.