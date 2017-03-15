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  • 15.03, 19:04

Турецкие хакеры взломали Twitter западных СМИ и Джастина Бибера

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Турецкие хакеры взломали Twitter западных СМИ и Джастина Бибера

Турецкие хакеры взломали Twitter западных СМИ и Джастина Бибера

Массовый взлом крупных аккаунтов в Twitter совершили поддерживающие политику Анкары хакеры.

По данным американского телеканала CNBC, взломанными оказались официальные страницы телеканала BBC Северная Америка, Всемирной метеорологической организации, журнала Forbes, департамента здравоохранения Великобритании и даже официальная страница певца Джастина Бибера.

На всех взломанных страницах присутствует символ свастики, хештеги «нацистская Германия» и «нацистская Голландия», фраза «вот вам небольшая оттоманская пощечина, увидимся 16 апреля», а также изображение флага Турции, передает «Интерфакс».

Все взломанные аккаунты объединяет лишь один признак — большое количество подписчиков.

После скандала в Роттердаме, когда власти Нидерландов запретили посадку самолета с главой МИД Турции, а также выслали из страны турецкого министра по делам семьи, отношения между странами обострились. Президент Турции Раджеп Эрдоган обвинил власти Голландии в нацизме, запретил въезд в страну посла Нидерландов, отменил все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все встречи на высоком уровне.

16 апреля 2017 года пройдет референдум по вопросу о внесении в Конституцию Турции поправок, существенно расширяющих полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. И глава МИД Турции, и министр по делам семьи планировали провести в Роттердаме митинг и призвать проживающих за рубежом соотечественников принять участие в референдуме.

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