#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 19:04
В петербургском Заксобрании не поддержали идею платить компенсации всем владельцам гаражей. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, автомобили, компенсации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В петербургском Заксобрании не поддержали идею платить компенсации всем владельцам гаражей

комментировать

В петербургском Заксобрании не поддержали идею платить компенсации всем владельцам гаражей

В петербургском Заксобрании не поддержали идею платить компенсации всем владельцам гаражей

    Предложение «Партии роста» о поддержке потерявших боксы автовладельцев не нашло поддержки среди парламентариев.

    Депутаты петербургского парламента большинством голосов не поддержали инициативу Оксаны Дмитриевой о гарантированной выплате компенсаций владельцам за снос гаражей. Сегодня возмещение затрат положено тем, кто лишается боксов в случае, если срок аренды заканчивается и город сам приступает к застройке территории.

    Но значительно чаще такие земельные участки продаются сторонним инвесторам, которые не несут никакой финансовой ответственности перед владельцами гаражей. Инициативу Дмитриевой — обязать Смольный компенсировать потери частным собственникам — из 50 депутатов поддержали только 13.

    На сегодня в Петербурге гаражная проблема затронула десятки тысяч человек. Горячими точками город окружен почти по всему периметру. Очередной митинг владельцев более двух тысяч боксов, попавших под снос, состоится в эти выходные во Фрунзенском районе. Там территорию гаражного кооператива Смольный отдал в собственность строительной компании.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru