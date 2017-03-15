В петербургском Заксобрании не поддержали идею платить компенсации всем владельцам гаражей

Предложение «Партии роста» о поддержке потерявших боксы автовладельцев не нашло поддержки среди парламентариев.
Депутаты петербургского парламента большинством голосов не поддержали инициативу Оксаны Дмитриевой о гарантированной выплате компенсаций владельцам за снос гаражей. Сегодня возмещение затрат положено тем, кто лишается боксов в случае, если срок аренды заканчивается и город сам приступает к застройке территории.
Но значительно чаще такие земельные участки продаются сторонним инвесторам, которые не несут никакой финансовой ответственности перед владельцами гаражей. Инициативу Дмитриевой — обязать Смольный компенсировать потери частным собственникам — из 50 депутатов поддержали только 13.
На сегодня в Петербурге гаражная проблема затронула десятки тысяч человек. Горячими точками город окружен почти по всему периметру. Очередной митинг владельцев более двух тысяч боксов, попавших под снос, состоится в эти выходные во Фрунзенском районе. Там территорию гаражного кооператива Смольный отдал в собственность строительной компании.
Но значительно чаще такие земельные участки продаются сторонним инвесторам, которые не несут никакой финансовой ответственности перед владельцами гаражей. Инициативу Дмитриевой — обязать Смольный компенсировать потери частным собственникам — из 50 депутатов поддержали только 13.
На сегодня в Петербурге гаражная проблема затронула десятки тысяч человек. Горячими точками город окружен почти по всему периметру. Очередной митинг владельцев более двух тысяч боксов, попавших под снос, состоится в эти выходные во Фрунзенском районе. Там территорию гаражного кооператива Смольный отдал в собственность строительной компании.
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