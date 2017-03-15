Власти Чечни заказали «шашлык-машлык» за 550 тысяч рублей

Власти Чечни разместили на сайте госзакупок два тендера на
«шашлык-машлык». Цена одного — 550 тысяч рублей, другого — миллион. Один из тендеров уже выигран.
В одном тендере, опубликованном на сайте, объектом закупки указан «шашлык-машлык» — без каких-либо дополнительных пояснений. Заказчиком является комитет правительства Чечни по туризму. Цена контракта — 550 тысяч рублей, деньги выделяет республиканский бюджет.
Документ опубликован 14 марта. Сообщается, что аукцион планируется провести 20 марта, но в графе поставщик уже указано, что контракт планируется заключить с ООО «Конкурент».
Одновременно на сайте госзакупок существует второй тендер на «шашлык-машлык». Из него становится понятно, что речь идет о проведении фестиваля под называнием «Шашлык-Машлык». Только здесь заказчиком уже выступает Федеральное агентство по туризму. Цена контракта — миллион рублей, источник финансирования — федеральный бюджет.
Указано, что фестиваль мяса планируется провести в апреле в Грозном. Исполнитель должен обеспечить трансфер не менее 50 человек и их проживание в гостинице, привезти не менее 30 шатров, мангалы, сувениры кристалл «Сердце Чечни» и дрова для розжига. Кроме того, нужно изготовить не менее 1 тысячи открыток «Шашлык-Машлык».
Документ опубликован 14 марта. Сообщается, что аукцион планируется провести 20 марта, но в графе поставщик уже указано, что контракт планируется заключить с ООО «Конкурент».
Одновременно на сайте госзакупок существует второй тендер на «шашлык-машлык». Из него становится понятно, что речь идет о проведении фестиваля под называнием «Шашлык-Машлык». Только здесь заказчиком уже выступает Федеральное агентство по туризму. Цена контракта — миллион рублей, источник финансирования — федеральный бюджет.
Указано, что фестиваль мяса планируется провести в апреле в Грозном. Исполнитель должен обеспечить трансфер не менее 50 человек и их проживание в гостинице, привезти не менее 30 шатров, мангалы, сувениры кристалл «Сердце Чечни» и дрова для розжига. Кроме того, нужно изготовить не менее 1 тысячи открыток «Шашлык-Машлык».
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