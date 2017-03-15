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  • 15.03, 19:04

Ловивший покемонов в храме блогер извинился перед священником

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Ловивший покемонов в храме блогер извинился перед священником

Ловивший покемонов в храме блогер извинился перед священником

Блогер Руслан Соколовский, который попал под суд за ловлю покемонов в храме в Екатеринбурге, принес свои извинения священнику.

Во время очередного судебного заседания, в котором, в частности, принимал участие настоятель храма «Большой Златоуст» Виктор Явич, проходящий по делу свидетелем, адвокат Соколовского Станислав Ильченко рассказал, что молодой человек персонально принес извинения священнику.

По словам юриста, Соколовский попросил прощения у Явича, «если обидел его». В ответ священник сказал, что прощает блогера и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму, передает РИА Новости.

Напомним, громкий скандал разгорелся после того, как Соколовский разместил в Сети ролик, на котором во время службы играет в Pokemon GO и ловит покемонов в храме. Законом отлов мультяшных монстров не запрещен, однако следователи начали проверку. Выяснилось, что дело было вовсе не в игре, а в том, что автор сопроводил ролик нецензурной лексикой, а также высмеял основы христианства. В результате следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, а самого Соколовского арестовали.

Кроме того, в квартире блогера нашли ручку с камерой. Шпионское устройство изъяли, а его владельца обвинили по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Позднее стало известно, что Соколовский не признает вину «в уголовно-правовом смысле», но по-человечески готов извиниться и даже «помахать лопатой».

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