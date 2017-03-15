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  • 15.03, 19:04

На Ленинградской АЭС произошло обрушение, есть жертвы

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На Ленинградской АЭС произошло обрушение, есть жертвы

На Ленинградской АЭС произошло обрушение, есть жертвы

Один человек погиб и один пострадал в результате обрушения подпорной стенки временного склада на территории Ленинградской АЭС.

Трагедия произошла сегодня во время ремонта подпорной стенки. В результате обрушения работник подрядной организации скончался на месте. Его товарищ госпитализирован с тяжелой травмой ступни.

Как отмечает РИА Новости, склад, где произошло обрушение, находится на удалении от действующих энергоблоков и не связан с основным оборудованием АЭС.

По факту несчастного случая проводится расследование. Семьям пострадавших пообещали оказать всю необходимую помощь.

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