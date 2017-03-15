В Петербурге активизировались лжеволонтеры, собирающие деньги в метро и на дорогах

Благотворительные организации бьют тревогу. В Северной столице появились мошенники, которые от лица известных фондов просят у горожан средства на лечение мнимых больных.
Число россиян, готовых делать пожертвования, за прошлый год увеличилось на 11 миллионов человек. Таковы данные мирового рейтинга благотворительности. Как ни странно, такую тенденцию специалисты связывают с кризисом. Чем сложнее жизнь, тем больше обостряется желание помогать наиболее уязвимым группам общества.
Между тем такая положительная активность имеет и оборотную сторону. В Петербурге зафиксирована очередная волна лжеволонтерства. Единственный способ противостоять мошенникам — знать, чем они отличаются от настоящих добровольцев.
Молодых людей, представляющих благотворительный фонд «Русь», часто встречают пассажиры петербургской подземки. Юноша на станции «Гостиный двор» экипируется в брендированную жилетку с лозунгами, вешает на ремень прозрачный бокс и отправляется на сбор средств. Куда потом идут эти деньги, понять невозможно.
На сайте организации, зарегистрированной в Барнауле, не существует вообще раздела под названием «Отчеты», для настоящих благотворительных фондов являющегося обязательным свидетельством прозрачности и благодарности каждому помогающему.
Например, в отчетах «АдВита» фиксируется от 1 рубля до нескольких миллионов пожертвований, поступающих на счет. И расходы на подопечных с указанием имени, места лечения, сколько было потрачено и на что.
Елена Грачёва, координатор программ благотворительного фонда AdVita: «Ни один благотворительный фонд не собирает средств в общественном транспорте. Никогда. Если вы видите там человека, который называет себя волонтером, — это вранье. Он не волонтер, денег ему давать не надо. Это вариант нищенской мафии».
Фонд «АдВита» — один из пострадавших от лжеволонтеров, промышляющих в городском метро. В ход идут фотографии детей, страшные диагнозы, не оставляющие людей равнодушными, и зарекомендовавшие себя названия.
То, что в Петербурге активно жертвуют средства, думая, что помогают нуждающимся, конечно, тенденция хорошая. Но она оказалась удобна мошенникам. И «АдВита» обратилась за разъяснениями в метрополитен.
Юлия Шавель, пресс-секретарь Петербургского метрополитена: «Санкт-петербургский метрополитен не заключал никаких договоров с благотворительными фондами, ни с одним из них. Вообще сбор любых средств на любые цели в метрополитене запрещен».
Еще фонды не собирают деньги в жилых домах, в торгово-развлекательных комплексах и на улицах, как псевдоволонтер на Октябрьской набережной в Петербурге.
Понять, что пожертвования действительно пойдут на помощь больным детям, инвалидам или животным, можно, спросив у волонтера договор с руководством центра или властями района, на территории которых проходят акции. Это обязательное условие любого благотворительного мероприятия. Это такое разделение ответственности. Любые другие документы — не гарантия честных мотивов.
Корреспондент НТВ Катерина Правдина расскажет, как понять, в чьи руки стоит отдавать пожертвования.
Между тем такая положительная активность имеет и оборотную сторону. В Петербурге зафиксирована очередная волна лжеволонтерства. Единственный способ противостоять мошенникам — знать, чем они отличаются от настоящих добровольцев.
Молодых людей, представляющих благотворительный фонд «Русь», часто встречают пассажиры петербургской подземки. Юноша на станции «Гостиный двор» экипируется в брендированную жилетку с лозунгами, вешает на ремень прозрачный бокс и отправляется на сбор средств. Куда потом идут эти деньги, понять невозможно.
На сайте организации, зарегистрированной в Барнауле, не существует вообще раздела под названием «Отчеты», для настоящих благотворительных фондов являющегося обязательным свидетельством прозрачности и благодарности каждому помогающему.
Например, в отчетах «АдВита» фиксируется от 1 рубля до нескольких миллионов пожертвований, поступающих на счет. И расходы на подопечных с указанием имени, места лечения, сколько было потрачено и на что.
Елена Грачёва, координатор программ благотворительного фонда AdVita: «Ни один благотворительный фонд не собирает средств в общественном транспорте. Никогда. Если вы видите там человека, который называет себя волонтером, — это вранье. Он не волонтер, денег ему давать не надо. Это вариант нищенской мафии».
Фонд «АдВита» — один из пострадавших от лжеволонтеров, промышляющих в городском метро. В ход идут фотографии детей, страшные диагнозы, не оставляющие людей равнодушными, и зарекомендовавшие себя названия.
То, что в Петербурге активно жертвуют средства, думая, что помогают нуждающимся, конечно, тенденция хорошая. Но она оказалась удобна мошенникам. И «АдВита» обратилась за разъяснениями в метрополитен.
Юлия Шавель, пресс-секретарь Петербургского метрополитена: «Санкт-петербургский метрополитен не заключал никаких договоров с благотворительными фондами, ни с одним из них. Вообще сбор любых средств на любые цели в метрополитене запрещен».
Еще фонды не собирают деньги в жилых домах, в торгово-развлекательных комплексах и на улицах, как псевдоволонтер на Октябрьской набережной в Петербурге.
Понять, что пожертвования действительно пойдут на помощь больным детям, инвалидам или животным, можно, спросив у волонтера договор с руководством центра или властями района, на территории которых проходят акции. Это обязательное условие любого благотворительного мероприятия. Это такое разделение ответственности. Любые другие документы — не гарантия честных мотивов.
Корреспондент НТВ Катерина Правдина расскажет, как понять, в чьи руки стоит отдавать пожертвования.
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