Посадившие ребенка в багажник родители рассказали, что играли с сыном

С родителями, которые перевозили своего ребенка в багажнике автомобиля, пообщался уполномоченный по правам ребенка Ярославской области.
Отец мальчика объяснился по поводу видео, снятого камерой видеорегистратора в Угличе. На кадрах родители сажают своего ребенка в багажник автомобиля и уезжают. По словам отца, они с мальчиком «играли в танк».
Мужчина рассказал, что ребенок просил его прокатиться в боевой машине. «Люком танка» стал багажник. Забравшись в него, ребенок перелез на заднее сидение, где уже сидел родственник. Малышу помогли сесть в автокресло, и компания отправилась по своим делам, передает 76.Ru.
истории.
Мужчина рассказал, что ребенок просил его прокатиться в боевой машине. «Люком танка» стал багажник. Забравшись в него, ребенок перелез на заднее сидение, где уже сидел родственник. Малышу помогли сесть в автокресло, и компания отправилась по своим делам, передает 76.Ru.
истории.
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