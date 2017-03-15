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  • 15.03, 19:04

Посадившие ребенка в багажник родители рассказали, что играли с сыном

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Посадившие ребенка в багажник родители рассказали, что играли с сыном

Посадившие ребенка в багажник родители рассказали, что играли с сыном

Посадившие ребенка в багажник родители рассказали, что играли с сыном
  • Фото: positive888 /youtube.com

    • С родителями, которые перевозили своего ребенка в багажнике автомобиля, пообщался уполномоченный по правам ребенка Ярославской области.

    Отец мальчика объяснился по поводу видео, снятого камерой видеорегистратора в Угличе. На кадрах родители сажают своего ребенка в багажник автомобиля и уезжают. По словам отца, они с мальчиком «играли в танк».

    Мужчина рассказал, что ребенок просил его прокатиться в боевой машине. «Люком танка» стал багажник. Забравшись в него, ребенок перелез на заднее сидение, где уже сидел родственник. Малышу помогли сесть в автокресло, и компания отправилась по своим делам, передает 76.Ru.

    Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин провел с родителями профилактическую беседу. Крупин подтвердил, что ребенок находится в безопасности, поблагодарил очевидцев за «сигнал» и попросил журналистов поставить точку в этой истории.

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