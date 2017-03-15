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  • 15.03, 17:33
Путин обсудил с президентом Армении вопросы двустороннего сотрудничества. Армения, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с президентом Армении вопросы двустороннего сотрудничества

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Путин обсудил с президентом Армении вопросы двустороннего сотрудничества

Путин обсудил с президентом Армении вопросы двустороннего сотрудничества

    Отношения между Арменией и Россией всегда строились на основе глубоких корней, уходящих в века. Об сегодня этом заявил Владимир Путин на встрече с армянским президентом Сержем Саргсяном, который прибыл в Москву с официальным визитом.

    Российский лидер выразил надежду, что Армения успешно пройдет нынешний этап своего развития, связанный с предстоящими парламентскими выборами и конституционной реформой.

    Владимир Путин, президент РФ: «Ваш визит проходит на фоне подготовки к крупным внутриполитическим событиям в Армении. Намечаются выборы в Национальное собрание, все это связано с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под вашим руководством пройдет этот этап своего развития. Мы искренне желаем вам успехов».

    Путин напомнил, что 3 апреля Москва и Ереван отметят 25-летие установления дипломатических отношений.

    Владимир Путин: «За эти годы много произошло событий, но отношения между Россией и Арменией всегда строились на очень глубоких корнях, уходящих в века. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития».

    В свою очередь Саргсян выразил надежду, что переговоры в Москве будут конструктивными.

    Серж Саргсян, президент Армении: «Этот год юбилейный для наших отношений. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы связаны с периодом тесного сотрудничества. Характер наших отношений диктует повестку. Я очень-очень уверен, что сегодняшняя наша встреча будет содержательной, Владимир Владимирович, и пройдет в атмосфере полного взаимодоверия».

    На переговорах президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.

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