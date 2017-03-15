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  • 15.03, 17:33
Российские журналисты запустили сайт с разоблачениями фейковых новостей. журналистика, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские журналисты запустили сайт с разоблачениями фейковых новостей

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Российские журналисты запустили сайт с разоблачениями фейковых новостей

Российские журналисты запустили сайт с разоблачениями фейковых новостей

    Голосование в Нидерландах открывает выборный «сезон» в Европе — на очереди Франция и Германия. Там в разгаре предвыборные кампании, и одной из важнейших тем остается вопрос отношений с Россией.

    Пресса продолжает пугать избирателей некой «московской угрозой», постоянно упоминая Украину и — относительно свежий тренд — могущественных «русских хакеров». Не гнушаются не только бездоказательной конспирологии, но и откровенно фейковых новостей.

    Чтобы бороться с многочисленными фейками, наши коллеги из RT запустили специальный проект под названием FakeCheck. Пока на сайте шесть ярких примеров, один — как раз про российских хакеров и нашумевшую байку о том, как они взломали американскую энергосеть. Здесь — вся история как на ладони: первая статья в The Washington Post, дальше — многочисленные репосты и паника в сети, небольшой тест — что же тут не так? И закономерный результат — разоблачение.

    Создатели сайта полагают, что, судя по неутихающей истерике на Западе, без работы они не останутся.

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