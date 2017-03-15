Женщина-инспектор в Йоханнесбурге устроила танцы прямо на дороге

Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором сотрудница дорожной инспекции Йоханнесбурга регулирует движение… в танце.

Ролик снял один из удивленных водителей. Девушка-офицер несла службу на оживленном перекрестке и, похоже, таким способом решила скрасить тяжелые трудовые будни. Инспектор помогала водителям танцевальными движениями, свистом и подбадривающими кричалками.



Видео уже набрало больше миллиона просмотров. Пользователи оценили не только хореографию героини, но и ее любовь к работе.