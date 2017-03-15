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  • 15.03, 17:34
Женщина-инспектор в Йоханнесбурге устроила танцы прямо на дороге. ЮАР, дорожное движение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Женщина-инспектор в Йоханнесбурге устроила танцы прямо на дороге

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<nobr>Женщина-инспектор</nobr> в Йоханнесбурге устроила танцы прямо на дороге

Женщина-инспектор в Йоханнесбурге устроила танцы прямо на дороге

<nobr>Женщина-инспектор</nobr> в Йоханнесбурге устроила танцы прямо на дороге

    Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором сотрудница дорожной инспекции Йоханнесбурга регулирует движение… в танце.

    Ролик снял один из удивленных водителей. Девушка-офицер несла службу на оживленном перекрестке и, похоже, таким способом решила скрасить тяжелые трудовые будни. Инспектор помогала водителям танцевальными движениями, свистом и подбадривающими кричалками.

    Видео уже набрало больше миллиона просмотров. Пользователи оценили не только хореографию героини, но и ее любовь к работе.

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