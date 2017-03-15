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  • 15.03, 17:34

Бегущий от полиции террорист взорвался в ресторане Дамаска

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Бегущий от полиции террорист взорвался в ресторане Дамаска

Бегущий от полиции террорист взорвался в ресторане Дамаска

Террорист-смертник подорвал себя на территории ресторана в районе Ар-Рабва на северо-западе Дамаска.

Трагедия произошла вскоре после первого теракта в здании Дворца правосудия в Дамаске. Там погибли не менее 30 человек, еще как минимум 65 были ранены. После взрыва в здании суда, полиция начала преследовать трех смертников, которые планировали совершить еще ряд подрывов в других частях города. Одному из террористов удалось оторваться от погони, мужчина зашел в первый попавшийся ресторан и взорвал бомбу.

В результате взрыва в ресторане есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется.

Несколько дней назад, 11 марта, неподалеку от городского кладбища Баб Сагир в Дамаске также прогремели два взрыва, жертвами двойного теракта стали несколько десятков иракских паломников.

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