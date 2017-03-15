Офицеры ВМС США осквернили исторический экспонат во время секса с проститутками

Высокопоставленные офицеры американских ВМС, оказавшиеся в центре громкого коррупционного скандала с сексуальной составляющей, попали в сети предприимчивого бизнесмена, который в обмен на деньги и проституток выпытывал у них военных секретные данные.
Honey trap — стародавний шпионский прием, в переводе на русский это выражение означает «медовая», или «сладкая ловушка». Речь идет о соблазнении с последующим шантажом и выманиванием государственных секретов. Впрочем, американских моряков шантажировать не было нужды. Они и сами с радостью выбалтывали любую информацию в обмен на интимные услуги, предоставляемые сотрудницами многоуважаемого сингапурского бизнесмена Леонарда Гленна Френсиса. Среди его постоянных клиентов были несколько капитанов ВМС США, полковник морской пехоты и даже контр-адмирал Брюс Лавлесс, имя которого можно перевести как «лишенный любви».
В поисках этой самой любви офицеры ВМС США выдали множество разнообразных сведений, которые позволили господину Френсису заключить контракты с американцами на десятки миллионов долларов. Всю эту историю недавно раскопали журналисты The Washington Post. По их сведениям, во время одной из вечеринок, устроенной для американских офицеров, «в половых актах были использованы исторические экспонаты, связанные с прославленным генералом Дугласом МакАртуром».
Репортеры узнали, что моряки шалили с размахом и фантазией. Не гнушались они и прочими подарками, например, контрабандными кубинскими сигарами по 2 тысячи долларов за штуку, коллекционным вином, часами по 25 тысяч долларов и прочими презентами.
участвовавших в его шумных вечеринках.
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы за разглашение гостайны. Все-таки honey trap — штука коварная. И чем больше в этой ловушке меда, тем она более липкая и тем труднее из нее выкарабкаться.
В поисках этой самой любви офицеры ВМС США выдали множество разнообразных сведений, которые позволили господину Френсису заключить контракты с американцами на десятки миллионов долларов. Всю эту историю недавно раскопали журналисты The Washington Post. По их сведениям, во время одной из вечеринок, устроенной для американских офицеров, «в половых актах были использованы исторические экспонаты, связанные с прославленным генералом Дугласом МакАртуром».
Репортеры узнали, что моряки шалили с размахом и фантазией. Не гнушались они и прочими подарками, например, контрабандными кубинскими сигарами по 2 тысячи долларов за штуку, коллекционным вином, часами по 25 тысяч долларов и прочими презентами.
участвовавших в его шумных вечеринках.
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы за разглашение гостайны. Все-таки honey trap — штука коварная. И чем больше в этой ловушке меда, тем она более липкая и тем труднее из нее выкарабкаться.
Комментарии