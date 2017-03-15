#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 17:33
Офицеры ВМС США осквернили исторический экспонат во время секса с проститутками. армии мира, задержание, коррупция, скандалы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Офицеры ВМС США осквернили исторический экспонат во время секса с проститутками

1 комментарий
Офицеры ВМС США осквернили исторический экспонат во время секса с проститутками

Офицеры ВМС США осквернили исторический экспонат во время секса с проститутками

Офицеры ВМС США осквернили исторический экспонат во время секса с проститутками

    Высокопоставленные офицеры американских ВМС, оказавшиеся в центре громкого коррупционного скандала с сексуальной составляющей, попали в сети предприимчивого бизнесмена, который в обмен на деньги и проституток выпытывал у них военных секретные данные.

    Honey trap — стародавний шпионский прием, в переводе на русский это выражение означает «медовая», или «сладкая ловушка». Речь идет о соблазнении с последующим шантажом и выманиванием государственных секретов. Впрочем, американских моряков шантажировать не было нужды. Они и сами с радостью выбалтывали любую информацию в обмен на интимные услуги, предоставляемые сотрудницами многоуважаемого сингапурского бизнесмена Леонарда Гленна Френсиса. Среди его постоянных клиентов были несколько капитанов ВМС США, полковник морской пехоты и даже контр-адмирал Брюс Лавлесс, имя которого можно перевести как «лишенный любви».

    В поисках этой самой любви офицеры ВМС США выдали множество разнообразных сведений, которые позволили господину Френсису заключить контракты с американцами на десятки миллионов долларов. Всю эту историю недавно раскопали журналисты The Washington Post. По их сведениям, во время одной из вечеринок, устроенной для американских офицеров, «в половых актах были использованы исторические экспонаты, связанные с прославленным генералом Дугласом МакАртуром».

    Репортеры узнали, что моряки шалили с размахом и фантазией. Не гнушались они и прочими подарками, например, контрабандными кубинскими сигарами по 2 тысячи долларов за штуку, коллекционным вином, часами по 25 тысяч долларов и прочими презентами.

    В деле уже 27 обвиняемых, еще 200 человек — под подозрением. Леонард Гленн Френсис, или Толстый Лео, как его звали друзья-клиенты, свою вину признал. Его арестовали еще четыре года назад, но следствие идет очень медленно. Еще бы — такой удар по репутации ВМС! Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, во время обысков у сингапурского бизнесмена нашли множество благодарных писем от информаторов, участвовавших в его шумных вечеринках.

    За все приходится платить. Сейчас Минюст США провел аресты сразу в 6 штатах. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы за разглашение гостайны. Все-таки honey trap — штука коварная. И чем больше в этой ловушке меда, тем она более липкая и тем труднее из нее выкарабкаться.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru