Дума во втором чтении одобрила замену денежных выплат по ОСАГО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, который меняет принцип возмещения ущерба при ДТП.

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Теперь в большинстве случаев автомобиль потерпевшего будут отправлять в ремонт, а деньги можно будет получить только в конкретных случаях, например, если машина не подлежит восстановлению, если потерпевший получил серьезные травмы или погиб, а также если сумма ремонта превышает 400 тысяч рублей.



Сами страховые компании и Центробанк изменение механизма ОСАГО поддерживают. Таким способом они хотят бороться с так называемыми автоюристами, которые через суд добиваются слишком больших, по мнению страховщиков, компенсаций. В законе есть требования к проведению ремонта. Например, если требуется замена деталей, то ставить запчасти б/у запрещено.