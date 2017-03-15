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  • 15.03, 17:34
Дума во втором чтении одобрила замену денежных выплат по ОСАГО. автомобили, законодательство, ОСАГО, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дума во втором чтении одобрила замену денежных выплат по ОСАГО

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Дума во втором чтении одобрила замену денежных выплат по ОСАГО

Дума во втором чтении одобрила замену денежных выплат по ОСАГО

    Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, который меняет принцип возмещения ущерба при ДТП.

    Теперь в большинстве случаев автомобиль потерпевшего будут отправлять в ремонт, а деньги можно будет получить только в конкретных случаях, например, если машина не подлежит восстановлению, если потерпевший получил серьезные травмы или погиб, а также если сумма ремонта превышает 400 тысяч рублей.

    Сами страховые компании и Центробанк изменение механизма ОСАГО поддерживают. Таким способом они хотят бороться с так называемыми автоюристами, которые через суд добиваются слишком больших, по мнению страховщиков, компенсаций. В законе есть требования к проведению ремонта. Например, если требуется замена деталей, то ставить запчасти б/у запрещено.

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