ДТП с грузовиком на МКАД могли спровоцировать друзья Мары Багдасарян

Утром в Москве на МКАД столкнулись три легковых автомобиля и фура с полуприцепом, грузовик в результате ДТП завалился на бок. Пострадал один человек, мужчина находится в тяжелом состоянии.
За рулем одной из попавших в ДТП иномарок, по предварительным данным, мог находиться скандально известный стритрейсер и внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. А на пассажирском сидении — «брат» судимой московской гонщицы Мары Багдасарян Мурад Балакеримов. Ранее он не раз хвастался в соцсетях знакомством со стритрейсершей, сообщает Вести.Ru.
Балакеримов больше всех пострадал в сегодняшнем крупном ДТП на МКАД. СМИ сообщают, что мужчина получил серьезные переломы ног. Предположительно, Mercedes с Ишаевым и Балакеримовым на большой скорости врезался в фуру, после чего грузовик перевернулся и наехал еще на два автомобиля.
получил скандальную известность после так называемой «танцующей свадьбы». Гости женившегося полицейского проехались кортежем по центральным улицам Москвы, заняв сразу все полосы движения. Видео выложили в Сеть сами гости мероприятия.
Балакеримов больше всех пострадал в сегодняшнем крупном ДТП на МКАД. СМИ сообщают, что мужчина получил серьезные переломы ног. Предположительно, Mercedes с Ишаевым и Балакеримовым на большой скорости врезался в фуру, после чего грузовик перевернулся и наехал еще на два автомобиля.
получил скандальную известность после так называемой «танцующей свадьбы». Гости женившегося полицейского проехались кортежем по центральным улицам Москвы, заняв сразу все полосы движения. Видео выложили в Сеть сами гости мероприятия.
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