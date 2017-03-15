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  • 15.03, 17:34
ДТП с грузовиком на МКАД могли спровоцировать друзья Мары Багдасарян. ДТП, МКАД, Москва, мажоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ДТП с грузовиком на МКАД могли спровоцировать друзья Мары Багдасарян

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ДТП с грузовиком на МКАД могли спровоцировать друзья Мары Багдасарян

ДТП с грузовиком на МКАД могли спровоцировать друзья Мары Багдасарян

ДТП с грузовиком на МКАД могли спровоцировать друзья Мары Багдасарян
  • Фото: колч сергеев /youtube.com

    • Утром в Москве на МКАД столкнулись три легковых автомобиля и фура с полуприцепом, грузовик в результате ДТП завалился на бок. Пострадал один человек, мужчина находится в тяжелом состоянии.

    За рулем одной из попавших в ДТП иномарок, по предварительным данным, мог находиться скандально известный стритрейсер и внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. А на пассажирском сидении — «брат» судимой московской гонщицы Мары Багдасарян Мурад Балакеримов. Ранее он не раз хвастался в соцсетях знакомством со стритрейсершей, сообщает Вести.Ru.

    Балакеримов больше всех пострадал в сегодняшнем крупном ДТП на МКАД. СМИ сообщают, что мужчина получил серьезные переломы ног. Предположительно, Mercedes с Ишаевым и Балакеримовым на большой скорости врезался в фуру, после чего грузовик перевернулся и наехал еще на два автомобиля.

    Примечательно, что у Мурада Балакеримова есть старший брат — полицейский Карахан. Старший лейтенант полиции Москвы, получивший прозвище «полицейский с Рублёвки», получил скандальную известность после так называемой «танцующей свадьбы». Гости женившегося полицейского проехались кортежем по центральным улицам Москвы, заняв сразу все полосы движения. Видео выложили в Сеть сами гости мероприятия.

    В конце февраля 26-летний стритрейсер Вартан Саркисов на огромной скорости сбил пешехода в Москве, провез его на капоте Porsche Cayenne и протаранил несколько припаркованных автомобилей. Пешеход скончался на месте происшествия, а Саркисов попытался скрыться с места происшествия. Убийца на Porsche также был знаком с Багдасарян. Обычно компания стритрейсеров в разном составе развлекалась на Воробьевых горах.

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