Глава Минтруда: богатые россияне зарабатывают в 15 раз больше бедных

Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что серьезный разрыв в зарплатах между богатыми и бедными в России сохраняется.
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По словам министра, разрыв уже не так велик, как в начале нулевых. Так, в 2000 году соотношение зарплат 10% самых богатых россиян и 10% самых бедных составляло 1 к 30. К 2015 году этот разрыв снизился до показателя в 1 к 15.
Однако, подчеркнул Топилин, разрыв в зарплатах все еще превышает показатели развитых стран, передает «Интерфакс».
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Но и 1 к 15 — это, я считаю, очень много. В развитых странах гораздо меньше дифференциация, с 7 до 10».
Отметим, что накануне о бедности и зарплатах говорила Ольга Голодец. Вице-премьер назвала уникальным явлением наличие работающих бедных, подчеркнув, что квалификации, которая «достойна уровня заработной платы в 7500 рублей», просто нет.
Однако, подчеркнул Топилин, разрыв в зарплатах все еще превышает показатели развитых стран, передает «Интерфакс».
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Но и 1 к 15 — это, я считаю, очень много. В развитых странах гораздо меньше дифференциация, с 7 до 10».
Отметим, что накануне о бедности и зарплатах говорила Ольга Голодец. Вице-премьер назвала уникальным явлением наличие работающих бедных, подчеркнув, что квалификации, которая «достойна уровня заработной платы в 7500 рублей», просто нет.
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