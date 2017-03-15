Жители Омска снова жалуются на удушливый запах в городе

Жители разных районов Омска продолжают жаловаться в соцсетях на странный едкий запах, вызывающий ухудшение самочувствия.
В соцсетях жители Омска отмечают, что не могут выйти из дома на улицу, опасаясь за свое здоровье. В течение последних нескольких дней в городе время от времени начинает сильно пахнуть гнилой капустой. Люди жалуются на головную боль и першение в горле и пытаются дозвониться в МЧС России.
«В Нефтяниках снова дышать нечем еще со вчерашнего вечера. Как идти на работу с отравлением я не представляю», — написала в соцсети «ВКонтакте» Дарья Отс. «Центральный район, Маяковского. Пахло вчера с обеда и сейчас опять. Проснулся с сильной головной болью и теперь понятно почему — сильный запах газа с улицы идет», — отметил Василий Брынь.
Пользователи сообщают, что московские спасатели перенаправляют жалобы в региональное отделение, передает «Интерфакс». «Номер моего обращения 925 в МЧС на горячую линию в Москву. Даже слушать не стал до конца. Говорит, от вас из Омска очень много обращений! Все передается для обработки в Омск», — написала Ольга Олейник. «Позвонила в Москву. Сказали „обращайтесь к президенту“ и сбросили», — сообщает Лилит Саакян.
В МЧС России по Омской области сообщали, что экспресс-анализ не выявил вредных веществ в воздухе. А пробы, которые ранее делали специалисты Росприроднадзора, показали превышение содержания химически опасного вещества этилмеркаптана в воздухе в 400 раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы» и начали проверки промышленных предприятий. Этилмеркаптан в производстве используется как добавка к природному газу, не имеющему запаха, и позволяет вовремя обнаружить утечку.
«В Нефтяниках снова дышать нечем еще со вчерашнего вечера. Как идти на работу с отравлением я не представляю», — написала в соцсети «ВКонтакте» Дарья Отс. «Центральный район, Маяковского. Пахло вчера с обеда и сейчас опять. Проснулся с сильной головной болью и теперь понятно почему — сильный запах газа с улицы идет», — отметил Василий Брынь.
Пользователи сообщают, что московские спасатели перенаправляют жалобы в региональное отделение, передает «Интерфакс». «Номер моего обращения 925 в МЧС на горячую линию в Москву. Даже слушать не стал до конца. Говорит, от вас из Омска очень много обращений! Все передается для обработки в Омск», — написала Ольга Олейник. «Позвонила в Москву. Сказали „обращайтесь к президенту“ и сбросили», — сообщает Лилит Саакян.
В МЧС России по Омской области сообщали, что экспресс-анализ не выявил вредных веществ в воздухе. А пробы, которые ранее делали специалисты Росприроднадзора, показали превышение содержания химически опасного вещества этилмеркаптана в воздухе в 400 раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы» и начали проверки промышленных предприятий. Этилмеркаптан в производстве используется как добавка к природному газу, не имеющему запаха, и позволяет вовремя обнаружить утечку.
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