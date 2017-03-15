Смертник взорвался во Дворце правосудия в Дамаске: десятки погибших

Мощный взрыв прогремел сегодня в здании Дворца правосудия в сирийском Дамаске.
По данным полиции, жертвами взрыва стали по меньшей мере 25 человек, все гражданские. Еще десятки людей ранены.
Как сообщает агентство SANA, бомбу в действие привел террорист-смертник.
Это не единственный крупный теракт в столице Сирии за последнее время. В минувшую субботу, 11 марта, неподалеку от кладбища Баб Сагир прогремели два взрыва, жертвами которых стали полсотни иракских паломников.
Как сообщает агентство SANA, бомбу в действие привел террорист-смертник.
Это не единственный крупный теракт в столице Сирии за последнее время. В минувшую субботу, 11 марта, неподалеку от кладбища Баб Сагир прогремели два взрыва, жертвами которых стали полсотни иракских паломников.
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