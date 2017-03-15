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  • 15.03, 16:02

Смертник взорвался во Дворце правосудия в Дамаске: десятки погибших

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Смертник взорвался во Дворце правосудия в Дамаске: десятки погибших

Смертник взорвался во Дворце правосудия в Дамаске: десятки погибших

Смертник взорвался во Дворце правосудия в Дамаске: десятки погибших
  • Фото: @putintintin1 /twitter.com

    • Мощный взрыв прогремел сегодня в здании Дворца правосудия в сирийском Дамаске.

    По данным полиции, жертвами взрыва стали по меньшей мере 25 человек, все гражданские. Еще десятки людей ранены.

    Как сообщает агентство SANA, бомбу в действие привел террорист-смертник.

    Это не единственный крупный теракт в столице Сирии за последнее время. В минувшую субботу, 11 марта, неподалеку от кладбища Баб Сагир прогремели два взрыва, жертвами которых стали полсотни иракских паломников.

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