#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 16:02

В Польше признались в поставке яблок в РФ через Белоруссию

2 комментария

В Польше признались в поставке яблок в РФ через Белоруссию

В Польше признались в поставке яблок в РФ через Белоруссию

В Польском культурном центре в Калининграде заявили, что поставки яблок на российский рынок удалось восстановить.

Сообщается, что предприниматели нашли способ обойти продуктовое эмбарго, которое было введено в 2014 году. Теперь в российские супермаркеты польские яблоки поступают как белорусские. При этом отмечается, что и экспортеры, и импортеры осознают подлог, однако действуют по принципу «не спрашивай, не отвечай».

За год до введения Россией контрсанкций из Польши было экспортировано более 1,2 млн тонн яблок в год. Из-за продуктового эмбарго экспорт упал до 946 тыс. тонн (в 2015 году). Однако в прошлом году Польша вышла на экспорт 1,1 млн тонн яблок и теперь возвращается к уровню рекордного 2013 года, передает «Интерфакс».

Надо сказать, что серьезные вопросы к Белоруссии в связи с ростом поставок продуктов на российский рынок возникали уже не раз. Так, в прошлом году выяснилось, что Белоруссия поставила в Россию яблок и грибов в пять раз больше, чем вырастила. При этом в Минске ситуацию с яблоками комментировать не хотят, как и называть официальные цифры экспорта из Польши.

Новости по теме

Санкции против РФ и ответные меры

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru