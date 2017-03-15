В Польше признались в поставке яблок в РФ через Белоруссию

В Польском культурном центре в Калининграде заявили, что поставки яблок на российский рынок удалось восстановить.
Сообщается, что предприниматели нашли способ обойти продуктовое эмбарго, которое было введено в 2014 году. Теперь в российские супермаркеты польские яблоки поступают как белорусские. При этом отмечается, что и экспортеры, и импортеры осознают подлог, однако действуют по принципу «не спрашивай, не отвечай».
За год до введения Россией контрсанкций из Польши было экспортировано более 1,2 млн тонн яблок в год. Из-за продуктового эмбарго экспорт упал до 946 тыс. тонн (в 2015 году). Однако в прошлом году Польша вышла на экспорт 1,1 млн тонн яблок и теперь возвращается к уровню рекордного 2013 года, передает «Интерфакс».
ростом поставок продуктов на российский рынок возникали уже не раз. Так, в прошлом году выяснилось, что Белоруссия поставила в Россию яблок и грибов в пять раз больше, чем вырастила. При этом в Минске ситуацию с яблоками комментировать не хотят, как и называть официальные цифры экспорта из Польши.
За год до введения Россией контрсанкций из Польши было экспортировано более 1,2 млн тонн яблок в год. Из-за продуктового эмбарго экспорт упал до 946 тыс. тонн (в 2015 году). Однако в прошлом году Польша вышла на экспорт 1,1 млн тонн яблок и теперь возвращается к уровню рекордного 2013 года, передает «Интерфакс».
ростом поставок продуктов на российский рынок возникали уже не раз. Так, в прошлом году выяснилось, что Белоруссия поставила в Россию яблок и грибов в пять раз больше, чем вырастила. При этом в Минске ситуацию с яблоками комментировать не хотят, как и называть официальные цифры экспорта из Польши.
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