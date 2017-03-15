В Кемерове трое взрослых и два ребенка погибли в автокатастрофе

В Кемерове КАМАЗ столкнулся с
ВАЗ-2112.
Жертвами ДТП, которое сегодня днем произошло на Пригородной улице, стали пять человек. На месте погибли двое мужчин, женщина и годовалый ребенок. Кроме того, в больнице скончалась девочка.
Сейчас врачи борются за жизнь семилетней девочки, которая была госпитализирована после автокатастрофы.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика. Как отмечает «Интерфакс», детей перевозили без удерживающих средств и кресел.
Сейчас врачи борются за жизнь семилетней девочки, которая была госпитализирована после автокатастрофы.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика. Как отмечает «Интерфакс», детей перевозили без удерживающих средств и кресел.
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